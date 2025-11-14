Acidente entre duas carretas bloqueia totalmente a BR-393 em Vassouras

Um acidente envolvendo duas carretas interditou completamente a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) na madrugada desta sexta-feira (dia 14), em Vassouras. O fato ocorreu na altura do km 231, no distrito de Massambará. Dois homens, de 43 e 65 anos, sofreram ferimentos leves.

Segundo as primeiras informações, uma das carretas tombou após colidir com outra, provocando bloqueio total do tráfego. O congestionamento atinge os dois sentidos da rodovia desde as primeiras horas da manhã.

Um dos veículos transportava embalagens de papel e outro tinha carga de sofás. Não houve derramamento.

A Polícia Rodoviária Federal informou que está direto no local cobrando da empresa responsável a apresentação de guincho para remoção do veículo. No entanto, ainda não há previsão de normalização do trânsito.

Foto: Divulgação/PRF