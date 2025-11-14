2º AlimentAÇÃO reúne profissionais de diferentes estados e reforça a importância do setor de panificação, confeitaria, alimentos e bebidas

O 2º AlimentAÇÃO – Edição Rio-Sampa reuniu aproximadamente 300 pessoas, entre autoridades e lideranças empresariais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Com o slogan “Alimenta que dá certo”, o evento foi uma realização do Grupo Alimenta Sul-Rio, com criação e produção da ORG Holding e Banana Comunicação, e teve como patrocinadora oficial a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). O maior encontro do setor de panificação, confeitaria, alimentos e bebidas do eixo Rio – São Paulo aconteceu nos dias 11 e 12 de novembro, no Hotel City Park, em Penedo, e teve como objetivo proporcionar conhecimento, troca de experiências e bons negócios aos participantes.

A cerimônia de abertura contou com a participação do realizador do evento e presidente do Grupo Alimenta Sul-Rio, Paulo Marques; do prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio; dos secretários de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Marcelo Carrasco e Isaque Farizel, respectivamente; do presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, do presidente regional, Henrique Nora Júnior; do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), Paulo Menegueli; do presidente da SampaPão e da FIPAN (maior feira do setor na América Latina), Rui Gonçalves; da presidente da Rio+Pão, Fernanda Hipólito; do presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Fernando Evaristo; do presidente da Associação Mineira da Indústria da Panificação (Amipão), Vinícius Dantas; do presidente do Sindipan Juiz de Fora, Heveraldo Lima de Castro; do presidente do Sianerj, João Dimas; do delegado da 94ª DP de Piraí, Antônio Furtado, além de outras autoridades e representantes de entidades de classe.

Na ocasião, o prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio, falou da alegria de receber o evento. “Estamos felizes em receber a segunda edição do AlimentAção, uma iniciativa importante que ajuda a promover o desenvolvimento do setor e também o turismo em nossa cidade. Contem sempre com a nossa parceria!”, disse o anfitrião.

Em seguida, o presidente do Grupo Alimenta Sul-Rio, ressaltou a importância do AlimentAÇÃO. “Hoje temos reunidos representantes de diferentes estados com o objetivo único de fomentar o desenvolvimento dessa grande cadeia produtiva. O Grupo atende 19 cidades e o setor de panificação promove grande geração de emprego e renda. Agradeço a todos da diretoria que me apoiaram para a realização deste projeto e, também, a todas as lideranças de diferentes estados que vieram prestigiar o evento”, agradeceu Marques, reforçando a importância de os participantes se associarem ao sindicato da categoria.

A solenidade também foi marcada por uma homenagem do Grupo Alimenta Sul-Rio a lideranças empresariais que fazem a diferença no setor de panificação, como o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano; o presidente da ABIP, Paulo Menegueli; e o presidente do SampaPão, Rui Gonçalves, que foram agraciados com um troféu estilizado da segunda da edição do evento.

O presidente da Firjan agradeceu a homenagem e destacou a representatividade do setor no estado. “Muito obrigado pela homenagem! A Firjan tem orgulho de ter este evento como uma iniciativa de apoio a essas indústrias tão tradicionais. O AlimentAÇÃO é um momento inestimável para a abordagem de novidades, tendências e qualificação profissional, ou seja, contribui positivamente para o desenvolvimento do setor de panificação, confeitaria, alimentação e bebidas”.

Menegueli também falou da premiação e da alegria de estar no encontro. “Estou muito feliz pela homenagem e por poder prestigiar o 2º AlimentAÇÃO, que conta com a participação maciça de representantes do setor de diferentes cidades. É importante destacar que temos no Brasil mais de 100 mil padarias com um faturamento que ultrapassa R$153 bilhões. Fazemos parte do setor da indústria que está presente em todas as cidades. Por isso, este evento é fundamental para que possamos trocar experiências e fazer conexões”, enfatizou o presidente da ABIP.

Durante o pronunciamento, o presidente regional da Firjan, Henrique Nora Júnior, destacou dados que reforçam a força do setor no estado do Rio, especialmente em Itatiaia. “A realização deste evento em Penedo é muito significativa. Itatiaia é hoje a cidade com maior concentração de empresas de panificação do Rio de Janeiro. São 13 estabelecimentos para cada 10 mil habitantes, o triplo da média nacional. Esse dado mostra não apenas a vocação turística da cidade, mas a força de um setor que movimenta a economia local, gerando empregos e simbolizando o espírito empreendedor da nossa região”, ressaltou Nora.

Programação Diversificada

O evento seguiu com uma programação diversificada, que incluiu palestras, painéis empresariais e feira de negócios.

No dia 11, a programação foi iniciada com o painel contábil e jurídico, composto pela CEO da Edvaldo Contabilidade, Priscilla Thomé, o advogado e assessor jurídico do Grupo Alimenta Sul-Rio, Dr. Robson Calino, e o diretor comercial do Sicoob Coopemata, Nei Coelli, apresentando discussões práticas sobre gestão, legislação e sustentabilidade das empresas.

Em seguida, a chef e chocolatier da Ferrero Rocher Brasil, Ana Formiga, encantou os participantes com sua história de superação e coragem, mostrando que, quando se tem um sonho, é preciso perseverar. “Eu quebrei algumas vezes, mas desistir nunca foi uma opção pra mim. É preciso analisar o que está errado, ter constância, acreditar no próprio potencial e seguir em frente”, afirmou Ana durante a sua palestra.

A programação contou, ainda, com as apresentações do chef italiano e pizzaiolo que comandava a Pizza dos Famosos no Domingão do Faustão, Mario Tacconi, e da criadora do método Guia do Panificador de Sucesso, Carolina Câmara.

Para encerrar o primeiro dia, os associados ao Grupo Alimenta Sul-Rio foram convidados para um happy hour com direito a pizza e muito networking, realizado no restaurante Deck Pizzaria. A noite ganhou a assinatura do chef italiano, Tacconi.

O segundo dia do evento também foi marcado por muita troca de conhecimento. Foram realizadas as palestras da analista do Centro de Referência de Alimentos e Bebidas Firjan Senai, Taís Pereira; da especialista de Produto e Promoção da Saúde Firjan Sesi, Fernanda Chaves, e da gestora financeira e especialista em CMV e delivery pelo iFood, Bia Fraga.

A nutricionista e consultora de alimentos, Antonielle Moura, prestigiou o evento e revelou como o AlimentAÇÃO foi importante para a vida dela. “Eu participei da primeira edição e este ano eu não podia ficar de fora, pois trabalho para muitas empresas do setor de panificação e alimentos e preciso estar atualizada sobre as inovações do mercado. O meu marido me acompanha nos eventos e ele se encantou muito por este setor, tanto que está se capacitando para fazer a transição de carreira da área de farmácia para a panificação”, revelou a consultora.

Quem também participou da imersão empresarial foi a chef de Volta Redonda, Isabela Guida, que contou como foi o primeiro contato com o ramo de alimentação. “A minha família começou a empreender com uma padaria, foi o nosso primeiro negócio. Hoje eu tenho um buffett e, como o setor de alimentação muda muito o tempo todo, gosto de participar de eventos como esse para acompanhar as inovações”, disse Isabela.

O encerramento do 2º AlimentAÇÃO foi abrilhantado pela história do empreendedor, escritor e palestrante, Geraldo Rufino. Ele reforçou o quanto os valores são essenciais para que qualquer pessoa tenha sucesso e que o diferencial de um negócio estará sempre na humanização. “A família é base de tudo, é onde começamos a escrever a nossa história. A nossa padaria e confeitaria começam em casa, porque é o local onde temos os primeiros clientes. E o relacionamento humanizado é o diferencial de qualquer negócio, pois relacionamento é troca de energia. Precisamos aprender a conquistar pessoas e não apenas clientes”, disse Rufino, inspirando os participantes.

Como criador e produtor do AlimentAÇÃO, o CEO da ORG Holding e Grupo Banana Comunicação, Rafael Garbois, afirmou que a segunda edição do evento superou as expectativas. “Observamos o crescimento desta edição em relação à primeira. Conectamos o eixo Rio – São Paulo, e as cidades que estão neste trecho fazem parte da força do interior, pois, devido à logística, a cadeia produtiva está conectada. Sem dúvida, esta edição foi incrível. Tínhamos uma expectativa de participação e foi muito maior, esgotando as inscrições no primeiro dia. Agradecemos a todos os patrocinadores, apoiadores e participantes que prestigiaram o 2º AlimentAÇÃO”, finalizou o produtor.