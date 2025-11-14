Jari e prefeita Katia Miki alinham compra de ambulância para atender Dorândia e Vargem Alegre

O deputado estadual Jari Oliveira se reuniu nesta sexta-feira (dia 14), com a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, na sede do Poder Executivo. O encontro teve como objetivo alinhar a execução da emenda impositiva de R$ 300 mil enviada pelo parlamentar ao município. O recurso já está depositado na conta da prefeitura.

A emenda será utilizada para a compra de uma ambulância que atenderá os distritos de Dorândia e Vargem Alegre. O secretário de Habitação de Barra do Piraí, Leandro Almeida, também participou da reunião.

“Hoje viemos dar uma boa notícia para os moradores de Vargem Alegre e Dorândia. Já está na conta da prefeitura a emenda que destinamos para a compra de uma ambulância que será utilizada nos distritos”, afirmou o deputado.

A prefeita Katia Miki agradeceu o recurso e ressaltou o impacto da ação.

“Estou muito feliz em receber esse investimento para nossa cidade, especialmente para a compra dessa ambulância que vai atender dois distritos que tanto precisam”, destacou.

O secretário Leandro Almeida reforçou a parceria.

“Essa ambulância é a primeira parte do trabalho que estamos desenvolvendo em conjunto com o deputado Jari e a prefeitura, sempre pensando na saúde e na comunidade. Contem com a gente”, disse.