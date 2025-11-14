DEAM de Volta Redonda prende ex-treinador condenado por tentativa de estupro na Argentina

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda prendeu, nesta sexta-feira (dia 14), o argentino Marcelo Jesus Rivas, condenado em seu país por tentativa de estupro e agressão. A captura ocorreu no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após uma investigação conduzida inteiramente pela unidade, sob coordenação da delegada titular, Dra. Juliana Montes, com apoio da Polícia Federal.

Rivas foi condenado em 2022 pelo ataque cometido em 2016, na cidade de Tucumán, onde a vítima – uma jovem jogadora de futebol – foi espancada após resistir à violência sexual. Segundo a Justiça argentina, o ex-treinador abordou a jovem quando ela esperava um táxi, insistiu para acompanhá-la e, durante o trajeto, ordenou que o motorista parasse. Ele então a retirou do veículo e a levou para trás de uma igreja, onde ocorreram as agressões.

A investigação da DEAM–VR começou há cerca de dois meses. O setor de inteligência da unidade mapeou os deslocamentos do foragido pelos bairros do Leme e Copacabana e descobriu que ele entrou ilegalmente no Brasil em novembro de 2023, junto a torcedores do Boca Juniors que vieram ao Rio para a final da Copa Libertadores. Desde então, passou a viver no Morro da Babilônia, onde primeiro se hospedou em um hostel e, depois, alugou uma pequena casa. Ele trabalhava como eletricista, pedreiro e vendia empanadas nas praias aos fins de semana.

Para efetuar a prisão, agentes da DEAM–VR permaneceram dois dias disfarçados na comunidade, aguardando o momento seguro para abordar o foragido fora do morro. O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e Rivas será encaminhado aos trâmites de extradição.

A delegada Juliana Montes destacou o compromisso da unidade em proteger mulheres, independentemente da nacionalidade dos envolvidos. “As DEAMs têm o compromisso de defender todas as mulheres, sem distinção de raça, classe, cor ou nacionalidade. Qualquer estrangeiro que cometa um crime contra uma mulher e venha se esconder no Brasil será encontrado por nós”, afirmou.

Foto: Divulgação