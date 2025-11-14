Suspeito foge pulando muros de residências e PM encontra esconderijo com drogas no Monte Castelo

Uma ação do 28º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de cocaína, maconha e crack na tarde da quinta-feira (dia 13) na Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada após denúncias recebidas, que alertavam para um homem pulando muros de residências na região.

A guarnição foi enviada ao local por volta do meio-dia e realizou buscas em ruas e acessos próximos. Nenhum suspeito foi localizado. Porém, durante a varredura, os policiais encontraram 102 gramas de cocaína, 30 gramas de maconha e 15 gramas de crack escondidos em um ponto do bairro.

O material apreendido foi levado para a 93ª DP, onde ficou registrado como abandono de material entorpecente. A identidade do suspeito não foi confirmada. A polícia segue investigando quem seria o responsável pela droga.

Foto: Divulgação/Polícia Militar