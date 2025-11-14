Cronograma de desmontes de rochas na Serra das Araras será ajustado devido ao feriado

A concessionária RioSP, empresa Motiva, informou que, na próxima semana, o cronograma de desmontes de rochas para avanço nas obras da nova Serra das Araras será ajustado devido ao feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

Os serviços serão realizados de segunda (dia 17) a quarta-feira (dia 19), das 13h às 15h. Para que o desmonte seja realizado com segurança, a pista de subida (sentido São Paulo) na altura do km 225, em Paracambi, será bloqueada. Para os motoristas que utilizam a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) não haverá alterações.

As equipes de operações da concessionária e a Polícia Rodoviária Federal estarão no local para orientar o fluxo. A RioSP reforça a importância de o motorista respeitar o limite de velocidade e a sinalização instalada na rodovia.