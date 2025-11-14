Motorista de carreta morre em acidente envolvendo três veículos na BR-393, em Vassouras

Um engavetamento envolvendo duas carretas e um automóvel deixou um motorista morto na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Vassouras, nesta sexta-feira (dia 14). O acidente aconteceu na altura do km 224. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal é o condutor de um dos caminhões, um homem de 50 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A colisão mobilizou equipes de resgate, além da PRF. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. A perícia está no local.

Outro acidente

Este foi o segundo acidente registrado na região de Vassouras em um intervalo de poucas horas. Na manhã desta sexta-feira, um acidente envolvendo duas carretas interditou completamente a BR-393. O fato ocorreu na altura do km 231, onde uma das carretas tombou após colidir com outra, provocando bloqueio total do tráfego.

Foram horas de bloqueio e um longo congestionamento que chegou a 18 quilômetros somando os dois sentidos da pista.

Segundo a PRF, não há relação entre os dois acidentes.

Foto: Divulgação/PRF