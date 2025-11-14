Polícia Civil de BM prende motorista de ônibus condenado por homicídio ocorrido em 2005

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na tarde desta sexta-feira (dia 14), um homem de 57 anos condenado pela Justiça pelo assassinato de um vizinho no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. A ação foi realizada por agentes da 90ª DP em conjunto com o Grupo de Capturas da Polícia Federal de Nova Iguaçu, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com a investigação, o condenado, que estava com mandado de prisão condenatória em trânsito em julgado expedido pelo Juizado Criminal de Volta Redonda, trabalhava como motorista em uma empresa de transporte coletivo em Barra Mansa. As equipes apuraram que ele embarcaria em um ônibus às 13h50min, em um ponto localizado em frente à sede da própria delegacia, no Centro.

Os policiais permaneceram em alerta no local até identificarem o momento em que o homem chegou. Ele foi abordado assim que se aproximou do ponto e informado sobre o mandado de prisão. Em seguida, foi conduzido à 90ª DP, onde teve a prisão formalizada.

O crime

Segundo a sentença condenatória, o homicídio ocorreu na madrugada de 20 de março de 2005, na Rua da Constelação, no bairro Nova Primavera. De acordo com o processo, o homem desferiu várias facadas contra Wallace de Freitas, causando lesões que levaram à morte da vítima. O laudo de necropsia confirmou a causa eficiente do óbito.

A motivação do crime foi considerada fútil, baseada na desconfiança do réu de que a vítima teria um envolvimento amoroso com sua companheira. A denúncia aponta ainda que o ataque foi cometido de forma a impossibilitar qualquer defesa de Wallace, já que o agressor teria invadido a residência da mãe da vítima e desferido os golpes de surpresa.

O condenado deverá cumprir pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

“O trabalho da Polícia Civil é garantir que todas as pessoas que devem à Justiça cumpram suas penas. Esse monitoramento firme, realizado pelas equipes da 90ª DP de Barra Mansa, assegura que nenhum condenado permaneça em liberdade quando a lei determina o contrário”, afirmou o delegado Marcus Montez.