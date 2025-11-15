H.FOA cria curso preparatório por indicação do vereador Paulinho do Raio-X

O Hospital Fundação Oswaldo Aranha (HFOA) confirmou a realização de um curso preparatório gratuito voltado aos candidatos do concurso da área da saúde do Hospital São João Batista, após receber indicação formal do vereador Paulinho do Raio-X. A iniciativa surge a partir de articulação direta do parlamentar com a direção da instituição, visando apoiar a formação e qualificação de futuros profissionais da rede pública.

A solicitação foi apresentada por meio de ofício encaminhado ao presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Eduardo Prado, e ao diretor Leonardo Prado, que acolheram o pedido com celeridade e colocaram a estrutura do HFOA à disposição para a realização do curso, reforçando o compromisso institucional com a educação, a saúde e o desenvolvimento regional.

De acordo com o diretor Leonardo Prado, a iniciativa está alinhada ao propósito da instituição:

“A H.FOA abraçou essa causa porque ela dialoga diretamente com aquilo que somos: um ecossistema integrado onde educação e saúde caminham juntas. Ao recebermos o pedido, compreendemos de imediato que se tratava de uma ação de grande relevância para Volta Redonda e para os candidatos. Não havia como não acolher. Investir em formação é investir no futuro da cidade.”

O vereador Paulinho do Raio-X destacou a importância da parceria e expressou agradecimento à instituição:

“Registro minha profunda gratidão à H.FOA, ao presidente Eduardo Prado, ao diretor Leonardo Prado e a toda equipe envolvida. A forma responsável e comprometida com que acolheram nossa solicitação demonstra o respeito que a instituição tem por Volta Redonda e pelo fortalecimento da saúde pública. Trata-se de uma contribuição significativa para a qualificação dos candidatos e para o desenvolvimento do município.”

A ação reforça a integração entre o poder público, a iniciativa educacional e o setor de assistência à saúde, consolidando mais uma parceria estratégica em benefício da população de Volta Redonda.