Samba dos Soberanos acontece neste sábado com show do Grupo Realce em Volta Redonda

O público de Volta Redonda terá uma nova opção cultural para aproveitar o feriado prolongado. A primeira edição do Samba dos Soberanos acontece neste sábado (dia 15), a partir das 11h, no Clube Fotofilatélico, na Vila Santa Cecília. O evento reúne música ao vivo, gastronomia e valorização da cultura local, prometendo movimentar a cidade durante todo o dia.

A principal atração será o Grupo de Samba Realce, conhecido pela energia contagiante e por interpretações que passam pelos grandes clássicos do samba e do pagode. A animação continua com os DJs Muffin e Genestra, que assumem a discotecagem com sets especiais de brasilidades e ritmos dançantes.

Além da programação musical, o sábado terá feijoada preparada especialmente para o evento e uma feira de artesanato, reunindo artesãos e criadores locais. A proposta é oferecer um ambiente acolhedor, ideal para famílias e amigos que desejam curtir o feriado em clima de festa.

A entrada será feita por nome na lista, mediante apresentação de documento. Ainda há vagas, e os interessados podem garantir presença enviando mensagem para o WhatsApp (24) 99827-8958. As atualizações e bastidores do evento podem ser acompanhados pelo Instagram @sambadossoberanos.

A iniciativa busca se firmar como uma nova tradição cultural na cidade, destacando o samba como expressão artística e promovendo o encontro entre pessoas. A expectativa é de casa cheia e um sábado marcado por boa música, sabor e alegria.