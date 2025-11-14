Homem é encontrado morto com marcas de tiros no Açude 4, em VR

Um homem de 31 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (dia 14) na Rua Bom Pastor, no bairro Açude 4, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h20, após o CIOSP informar sobre um possível encontro de cadáver na região. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram que a vítima já estava sem vida, com diversas marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo.

O rapaz usava tornozeleira eletrônica no pé esquerdo, o que indica que cumpria medidas judiciais. A identificação foi feita por um conhecido.

De acordo com o registro policial, os agentes não presenciaram o crime e não houve informações sobre veículos envolvidos ou materiais apreendidos. A perícia técnica foi acionada.

As circunstâncias e a motivação do homicídio ainda serão investigadas pela Polícia Civil.