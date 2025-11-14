Festival Mutuá celebra arte e cultura popular em Paraty; Serão mais de 30 atrações gratuitas entre os dias 13 e 16

O Polo Sociocultural Sesc Paraty promove este mês de novembro mais uma edição do Festival Mutuá, evento que celebra e difunde o patrimônio cultural do país. Cortejos, teatro, samba de coco, encontro de bois, cestaria quilombola e rodas de conversa com artistas e pesquisadores como Luiz Antônio Simas, fazem parte da programação totalmente gratuita, realizada entre os dias 13 e 16 no Sesc Santa Rita, no Centro Histórico de Paraty.

Este ano, o festival conta com mais de 30 atrações, entre elas cinco rodas de conversa, 11 oficinas e uma aula aberta com o escritor e historiador Luiz Antonio Simas. Ele vai falar sobre os vínculos entre cultura, natureza e cidade e como os modos de vida, as manifestações artísticas e as memórias comunitárias se refletem nos espaços físicos e simbólicos de Paraty, constituindo “territórios vivos”.

Outro ponto de destaque da programação é o Encontro de bois. Reconhecida como manifestação popular de caráter patrimonial, a brincadeira de boi expressa saberes tradicionais, memórias coletivas e o encontro entre gerações por meio da música, da dança e da oralidade. O encontro promovido no Festival Mutuá conta com a presença do Boi de Conchas, de Ubatuba, e do Boi de Pano Parati, criado em 2024 no projeto “Levante do Boi”, do Polo Sociocultural.

Confira a programação completa:

13/11/25 – QUINTA-FEIRA:

PROGRAMAÇÃO SESC SANTA RITA:

10H – 13H | OFICINA | Surreal, oficina de criação e produção de máscaras e estandartes com grupo CUÁS – Ateliê-Escola Livre de Arte e Cultura (SP). Artes Integradas.

10H – 14H | PERFORMANCE | amor correSPondido, com Carmen Garcia (SP). Sala de Música.

14H – 15H| Abertura Oficial e apresentação musical com Coral Itaxi Mirim (Paraty). Espaço Café Sesc Literário.

15H – 17H | PROSEÁ | Economia da Cultura e Sustentabilidade com Daniele Elias Santos, representante da Rede Nhandereko (Paraty – RJ), Paula Lourenço (DR SESC/PE) e mediação Rita Marise (DR SESC/PE).

17H30 | LANÇAMENTO EDITORIAL | Livro “Da pisada do barro ao streaming: um estudo do samba de coco de Arcoverde-PE como indústria criativa para o desenvolvimento local” com a autora Paula Lourenço (DR SESC – PE).

19H | PERFORMANCE | Toda Palavra Deixa Rastro, com André Gravatá (SP).

14/11/25 – SEXTA-FEIRA:

PROGRAMAÇÃO SESC SANTA RITA:

10H | PROSEÁ | Ocupa, Cria e Cuida! Territórios e juventudes. Com Isabella Salles, Rodrigo Jeguaka, Josiel Araújo e mediação de Anne Carolyne (Paraty). Espaço Sesc Café Literário.

10H – 12H | OFICINA | O registro fotográfico de manifestações culturais tradicionais com Ratão Diniz (RJ). Sala de exibição.

10H – 13H | OFICINA | Na pisada do pulso com Helder Vasconcellos (PE). Artes Integradas.

10H – 14H | PERFORMANCE | amor correSPondido, com Carmen Garcia (SP). Sala de Música.

13H – 14h| MEDIAÇÃO DE LEITURA | Letras e vozes ancestrais com Venício Toledo do coletivo Ciranda de Ubatuba (SP). Sala de Artes Integradas.

13H30 – 14H30 | VIVÊNCIA CULTURAL PARA INFÂNCIAS| Brincadeiras Cantadas com Raquel Nascimento, do Coletivo Ciranda de Ubatuba (SP). Espaço Café Sesc Literário.

14H30 – 18H30 | OFICINA| Confecção de bonecos com jornal com Ananda Barreto do Coletivo Ciranda de Ubatuba (SP). Sala de Oficinas.

15H30 – 17H | OFICINA | Produção de Zines com Enaiê Mairê Coletivo Ciranda de Ubatuba (SP). Sala de Artes Integradas.

17H30 – 18H30 | OFICINA | Mancalas artesanais com Venício Toledo do Coletivo Cirandas de Ubatuba (SP). Artes Integradas.

15H – 17H | PROSEÁ | Cidades Vivas com Carolina Paes de Andrade (Sesc-SP), Raquel Rolnik, André Cavaco (IPHAN/Paraty) e mediação Vicente Carlos Pereira Júnior (GEC/DN).

17H15 | LANÇAMENTO SESC PARATY | Apresentação da Plataforma Digital Levante do Boi – com Luti Estrella (Coletivo Boi de Pano Parati), Maira Jeannyse Acunha Paiva (PSC) e mediação de Filipe Graciano (PSC).

PROGRAMAÇÃO EXTERNA:

9H – 12H | EXPEDIÇÃO | Expedição Botânica no Morro Do Forte com Jorge Forager.

Local: Morro do Forte.

18H – 20H | CORTEJO | Arraial Surreal com Grupo CUÁS (SP).

Local: concentração no Sesc Santa Rita seguido de cortejo pelas ruas do Centro Histórico.

15/11/25 – SÁBADO

PROGRAMAÇÃO SESC SANTA RITA:

9H – 12H | OFICINA | Cestaria Quilombola com Sueli Martins Mariano do Quilombo do Campinho da Independência (Paraty). Sala de Artes Integradas.

10H – 12H | Aula Aberta | Territórios Vivos: cultura, natureza e cidade em movimento com Luiz Antônio Simas. Sesc Santa Rita.

10H – 14H | PERFORMANCE | amor correSPondido, com Carmen Garcia (SP). Sala de Música.

13H – 14H30 | OFICINA | Produção de Zines com Enaiê Mairê Coletivo Ciranda de Ubatuba (SP). Sala Artes Integradas.

14H – 15H | OFICINA| Produção de tintas naturais com Rosa Luz coletivo Ciranda de Ubatuba (SP). Sala de Oficinas.

15H – 17H | PROSEÁ | Desafios da Produção na Cultura Popular, com Helder Vasconcellos (PE), Raphael Moreira, representante do grupo Arrastão do Jabaquara e a mediação Leo Minervini (Gerência Nacional de Cultural / Departamento Nacional – Sesc). Espaço do Café Sesc Literário.

15H30 – 16H30 | OFICINA | Mancalas Artesanais Venício Toledo do Coletivo Ciranda de Ubatuba (SP). Sala de Artes Integradas.

16H30 – 18H | OFICINA | Papel Machê Sustentável com Paula Borges Coletivo Cirandas de Ubatuba (SP). Sala de Oficinas.

17H – 19H | MEDIAÇÃO DE LEITURA| Letras e vozes ancestrais com Venício Toledo coletivo Ciranda de Ubatuba (SP). Sala de Artes Integradas.

17H15 – 18H15| LANÇAMENTO SESC PARATY | Cultura como ferramenta de estratégias educacionais – Territórios do Pensar e Cores da Terra, Contos do Mar Com Marcela da Terra, Guilherme Trucco e Tuca, mediação de Diogo Brunner (PSC).

19H – 20H30 | MÚSICA | Apresentação “Inezita Barroso, a voz da nossa terra” com Paulo Freire (SP).

PROGRAMAÇÃO EXTERNA:

9H – 12H | EXPEDIÇÃO | Expedição Botânica no Morro Do Forte com Jorge Forager. Local: Morro do Forte.

16/11/25 – DOMINGO

PROGRAMAÇÃO EXTERNA

10H – 12H | EXTERNO | Encontro de bois com Boi de Conchas (Ubatuba), Boi de Pano Parati (Paraty) e brincadeiras dos bois das escolas de Paraty, com a participação e homenagem às mestras e mestres da cultura popular e tradicional da cidade.

Todos os dias:

Exposição: Toda Palavra Deixa Rastro, com trabalhos de participantes de oficina homônima realizada pelo Sesc Paraty em agosto de 2025.

Local: Galeria do Sesc Santa Rita. Indicada para todos os públicos.

