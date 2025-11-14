VR: Operação no Belmonte tem troca de tiros, fuga de suspeitos e apreensão de drogas

Uma operação do Serviço Reservado da Polícia Militar desencadeou intenso confronto no início da manhã desta sexta-feira (dia 14) no Jardim Belmonte, em Volta Redonda. As equipes estavam em ação para localizar entorpecentes abandonados na Servidão Boa Esperança quando foram recebidas a tiros por criminosos que controlam a área.

Segundo a PM, os agentes revidaram a agressão para garantir a própria segurança e conseguiram estabilizar o terreno. Nenhum policial ficou ferido. Os suspeitos conseguiram fugir para áreas de mata.

A corporação informou que o material encontrado ainda será contabilizado pela 93ª DP, responsável pelo registro da ocorrência.

Foto: Divulgação/Polícia Militar