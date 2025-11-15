Barra Mansa FC avança para criação de SAF e anúncio oficial deve sair ainda em novembro

O Barra Mansa FC está muito próximo de se transformar em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Após meses de negociações, fontes ligadas ao processo confirmam que os investidores concluíram todas as etapas necessárias para a formalização da nova estrutura. A previsão é de que o anúncio oficial ocorra até o fim de novembro.

Uma reunião decisiva será realizada em Barra Mansa reunindo representantes da Justiça, dirigentes do clube e membros envolvidos na futura operação da SAF. A expectativa é de que, ao final do encontro, o Barra Mansa esteja autorizado a iniciar oficialmente essa nova fase de sua história.

Apesar do avanço, ainda há um entrave financeiro de alto valor em tramitação judicial. Entretanto, o clima entre as partes é considerado positivo, e a tendência é de que a pendência seja resolvida em breve. Investidores, diretoria e representantes do poder público municipal já têm em mãos o esboço final do acordo.

O clube, que completa mais um ano de história no dia 15 de novembro, pode receber um presente especial ainda neste mês. A expectativa é que, após o dia 26, seja oficializado o nascimento da SAF Barra Mansa — um marco que muitos enxergam como a oportunidade real de renascimento após anos de dificuldades.

Se confirmada, a mudança representará um novo capítulo para o Leão do Sul, reacendendo a esperança da torcida de ver o clube voltar a rugir com força no cenário esportivo.