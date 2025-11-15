Motorista passa mal ao volante, sobe na calçada e atinge carros estacionados no Vila Rica/Tiradentes

Uma motorista passou mal enquanto dirigia e acabou provocando um engavetamento na manhã deste sábado (dia 15), na Rua 29, no bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda. Segundo relatos de testemunhas, a condutora perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e atingiu pelo menos dois carros que estavam estacionados.

Moradores acionaram o socorro ao perceberem o impacto e a situação da motorista. Ela recebeu atendimento no local, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O trânsito na via encontra-se parcialmente comprometido. O Corpo de Bombeiros e o Samu estão no local.

Foto enviada por leitor