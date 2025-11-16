Voltaço empata com a Chapecoense no Raulino de Oliveira

O Voltaço enfrentou a Chapecoense neste sábado (dia 15), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira, e empatou em 1 a 1.

Ygor Catatau marcou o gol do Esquadrão de Aço aos 7 minutos do segundo tempo. Perotti empatou a partida para o time catarinense aos 50 minutos.

Público e renda

Presente: 799

Pagante: 507

Renda: R$ 12.970,00

Próximo jogo

Na próxima quarta-feira (19), o Voltaço enfrentará o Vila Nova, no Estádio OBA, em Goiânia (GO).

Foto: Anderson Mendes – COMKT/ VRFC