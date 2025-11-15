BM: Trio é levado à 90ª DP após denúncia de tentativa de assalto; dois deles são autuados por posse de drogas

Dois homens, de 20 e 33 anos, além de um adolescente de 15, foram abordados pela Polícia Militar na noite dessa sexta-feira (dia 14) na Ponte Professor Luiz Vallejo, no bairro Santa Maria II, em Barra Mansa. A ação ocorreu após um motoboy avisar aos policiais que teria sido alvo de uma tentativa de assalto por parte do grupo.

Ao chegar ao local indicado, a guarnição realizou a abordagem e encontrou pequenas quantidades de maconha com dois deles: dois pedaços da droga com o jovem de 20 anos e uma trouxinha com o homem de 33 anos. O terceiro envolvido, um menor de 15 anos, não portava entorpecentes.

O trio foi conduzido para a 90ª DP. Segundo a Polícia Civil, os homens de 20 e 33 anos foram autuados por posse e uso de drogas, com base no artigo 28 da Lei 11.343/06, ouvidos e posteriormente liberados. Não houve confirmação, até o fechamento da ocorrência, da tentativa de assalto relatada pelo motoboy, que originou o chamado.