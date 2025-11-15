Homem com mandado de prisão por pensão alimentícia é preso após acidente de trânsito na Beira-Rio

Um acidente de trânsito na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no Jardim Belmonte, em Volta Redonda, terminou com a prisão de um homem de 30 anos na noite dessa sexta-feira (dia 14). O caso ocorreu por volta das 20h40 e mobilizou Polícia Militar, Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou um Corsa Azul sobre a calçada. O motorista se identificou, mas não apresentou documentos. Após consulta, os policiais verificaram que havia contra ele um mandado de prisão civil – referente a pensão alimentícia – expedido pela 2ª Vara de Família, Infância, Juventude e Idoso de Barra Mansa.

Durante a verificação, o condutor de uma motocicleta Honda CG 160 Start, um homem também de 30 anos, relatou ter sido atingido quando o carro realizava uma manobra de ré para sair da calçada. Ele foi socorrido pelo Samu, levado ao Hospital São João Batista e recebeu 25 pontos na perna direita. Após o atendimento, afirmou que não pretendia representar contra o motorista do carro.

A Guarda Municipal autuou o veículo, que apresentava licenciamento vencido desde 2019, e providenciou o reboque. O motorista foi levado à 93ª DP, onde o mandado de prisão foi confirmado, e ele permaneceu detido à disposição da Justiça.