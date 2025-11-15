Mulher denuncia companheiro por agressões e tentativa de violência sexual em VR; homem é preso

A Polícia Militar prendeu, na tarde da sexta-feira (dia 14), um homem de 30 anos suspeito de agredir e tentar forçar relação sexual com a própria companheira no Morro da Conquista, em Volta Redonda. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

A guarnição foi acionada por volta das 15h56. No local, a vítima, de 30 anos, relatou aos policiais que foi atacada com tapas e socos no rosto. Ela também afirmou que o companheiro tentou manter relação sexual sem consentimento, agarrando-a pelo braço e usando força física.

A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passou por exame de corpo de delito. O casal foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que realizou a autuação.

Após análise do caso, o acusado permaneceu preso, enquadrado no artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal, que aborda lesão corporal praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica. A investigação seguirá sob responsabilidade da DEAM.

