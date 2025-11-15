Segurança Presente: Mulher é presa com grande quantidade de drogas, dinheiro e munição em Paracambi

Agentes do Segurança Presente de Paracambi, em ação conjunta com a 51ª DP (Paracambi), prenderam, na noite dessa sexta-feira (dia 14), uma mulher que transportava aproximadamente 5 mil sacolés de crack e cocaína, além de dinheiro e munição. A carga ilícita vinha da capital fluminense e abasteceria o bairro do Sabugo, conhecido ponto de atuação do tráfico local.

Durante a investigação, as equipes identificaram que a suspeita é prima e atuava a serviço de “Russão”, traficante foragido da Justiça que se autointitula chefe da facção criminosa CV em Paracambi. A prisão representa um duro golpe na logística do grupo criminoso que age na região, com um prejuízo nessa ocorrência, de mais de R$ 50 mil.

A operação foi coordenada pela Major Elaine Gonçalves, comandante do Segurança Presente, e pela delegada Flávia, da Polícia Civil, destacando o papel fundamental do empoderamento feminino na linha de frente da Segurança Pública.

A mulher presa foi conduzida à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.

O Segurança Presente de Paracambi reforça seu compromisso permanente de atuar em defesa da população de bem, intensificando o enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas na cidade.

Foto: Divulgação