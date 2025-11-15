VR: Idoso condenado a mais de 15 anos por estupro de vulnerável é preso no bairro Siderópolis

A Polícia Militar prendeu, na sexta-feira (dia 14), um homem de 67 anos no bairro Siderópolis, em Volta Redonda, para cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação não transitada em julgado. A ação foi realizada por agentes do Serviço Reservado do 28º BPM.

De acordo com a PM, o mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda. O documento determina a prisão do condenado com base no artigo 217-A do Código Penal (Lei 2.848), que trata de crime sexual contra vulnerável. Segundo os dados processuais, a pena restante é de 15 anos e 2 meses, a ser cumprida em regime fechado.

Ao chegar ao endereço indicado, na Rua Seiscentos e Cinquenta e Três, os policiais localizaram o homem e deram voz de prisão. Ele foi conduzido à 93ª DP (Volta Redonda) para o registro da ocorrência e permanece detido, conforme ordem judicial.