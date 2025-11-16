Chic Viagens e Setur-RJ lançam roteiro imersivo para o Vale do Café

O novo roteiro turístico “Imersão Vale do Café” foi lançado oficialmente na quinta-feira (dia 13), na agência Chic Viagens, de Volta Redonda, com a presença do secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, da empresária Ana Paula Rocha, da Chic Viagens, de Wanderson Farias, assessor especial da SeturRJ, além de produtores locais e convidados especiais.

A proposta do roteiro é oferecer uma experiência única de três dias pelas riquezas históricas, culturais e gastronômicas do Vale do Café, região marcada por fazendas centenárias, casarões coloniais e tradições que remontam ao ciclo do café no Brasil.

Gustavo Tutuca destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do turismo no interior do estado. “O Vale do Café é um dos nossos maiores tesouros culturais. Projetos como esse são fundamentais para fomentar a economia local e preservar nossa história”, disse o secretário.

Wanderson Farias, assessor especial da SeturRJ e coordenador das ações no Vale do Café, também destacou a importância da iniciativa. “Ver mais esse projeto da amiga Ana Paula, que eu tive a honra de colaborar a sair do papel, se tornar realidade, tem vários reflexos. Entre os principias, é a geração de mais vagas de trabalho e o aquecimento da economia no interior do estado” disse Wanderson.

Já Ana Paula Rocha, idealizadora do projeto, ressaltou o cuidado na curadoria dos roteiros. “Queremos proporcionar uma verdadeira imersão na alma do Vale do Café. Cada detalhe foi pensado para que o visitante se sinta parte da história e da cultura dessa região tão rica e encantadora. Agradeço muito ao Tutuca, ao Wanderson, à minha equipe e a todos que fazem parte dessa realização”, declarou a empresária.

O roteiro inclui hospedagem em pousadas e fazendas históricas, visitas guiadas a museus e casarões, apresentações culturais e degustações de produtos típicos, como cafés especiais e quitutes da culinária local em Ipiabas e Conservatória, por exemplo, dois dos mais tradicionais redutos do turismo cultural fluminense.