Mulher que estava desaparecida desde o último domingo é encontrada morta às margens do Rio Paraíba, em VR

Maria das Dores Silva de Almeida, de 58 anos, que estava desaparecida desde a noite do último domingo (dia 9), foi encontrada morta nesse sábado (dia 15) nos fundos de sua casa, localizada na Avenida Beira Rio, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava em avançado estado de decomposição às margens do Rio Paraíba do Sul.

A família havia feito apelos nas redes sociais ao longo da semana, pedindo ajuda para localizar Maria das Dores, que não era vista desde o início da noite de domingo. A PM foi acionada pelo CIOSP e, ao chegar ao local, confirmou a morte.

A área foi isolada e a perícia realizou os primeiros levantamentos. Após o trabalho pericial, o Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo. O caso foi registrado na 93ª DP, que vai investigar as circunstâncias da morte.