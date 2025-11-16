Jovem é detido após tentar furtar moto em estacionamento de drogaria na Amaral Peixoto

Um jovem de 20 anos foi detido na noite desse sábado (dia 15) após ser flagrado tentando sair com uma motocicleta do estacionamento de uma farmácia na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. O caso, inicialmente comunicado como furto de veículo, acabou sendo registrado pela Polícia Civil como fato atípico, e o rapaz foi liberado.

De acordo com o registro da Polícia Militar, funcionários da Drogaria Povão e o proprietário da moto perceberam a movimentação suspeita e contiveram o jovem no momento em que ele tentou deixar o local com o veículo, chegando a tombar com a motocicleta. A informação foi repassada rapidamente, permitindo que a guarnição policial chegasse em poucos minutos e o detivesse ainda no estacionamento.

Todos os envolvidos foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda), onde o delegado de plantão avaliou o caso e decidiu pela liberação do rapaz, entendendo que não havia elementos suficientes para configurar furto. A motocicleta foi devolvida ao dono.