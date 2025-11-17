Adolescente destrói o próprio celular ao ser flagrado com drogas e acaba apreendido em Volta Redonda

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por fato análogo ao artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) na noite desse domingop (dia 16), em Volta Redonda. O caso ocorreu na Rua Frei Eustáquio, no Jardim Cidade do Aço. Policiais militares do 28º BPM realizavam patrulhamento quando flagraram o jovem em uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes.
Durante a abordagem, os policiais encontraram 143 gramas de cocaína, 9 gramas de maconha e 4,1 gramas de crack dentro de uma sacola que estava com ele. Ao perceber que seria detido, o adolescente destruiu o próprio celular, segundo o registro policial.
Ele foi conduzido à 93ª DP, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.