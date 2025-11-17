Empresário Antônio Luzia Borges morre em Volta Redonda

Morreu em Volta Redonda, nesta segunda-feira (dia 17), o empresário Antônio Luzia Borges, proprietário da Borges Mundo das Baterias, empresa fundada em 1973 e uma das mais tradicionais do setor na região. Ele tinha 72 anos e estava em tratamento de câncer. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Figura conhecida no meio empresarial, Antônio Borges teve participação ativa em entidades representativas do comércio. Ele foi presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) entre os anos de 1991 e 1993, período marcado por forte mobilização do setor em defesa dos lojistas. Atualmente, integrava o Conselho Fiscal da entidade. Também presidiu e fez parte da diretoria do Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio-VR).

Borges deixa a esposa e três filhos, entre eles a jornalista Waleska Borges, que atuou por 10 anos no jornal O Globo.

O velório acontece a partir das 18h desta segunda-feira (dia 17) na Capela 3 do Portal da Saudade. O enterro está previsto para às 11h desta terça-feira (dia 18), na ala Jardim das Magnólias, também no Portal.

Sicomércio-VR e CDL-VR lamentam falecimento do empresário

Em nota, o Sindicato do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Sicomércio-VR) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR), de Volta Redonda, lamentaram o falecimento do empresário Antônio Luzia Borges, que foi presidente das duas entidades. Ele presidiu a CDL, de 1991 a 1993; e o Sicomércio, de 2000 a 2014.

“O Toninho sempre foi um grande entusiasta e defensor do Sindicato e das empresas, sempre preocupado também com o bem-estar dos colaboradores. Lutou incansavelmente pelo desenvolvimento econômico e social de Volta Redonda, com muita dedicação e tinha o sonho de ver o Sesc com sede em nossa cidade. Não viu a obra concluída, mas, acompanhou por anos o trabalho para ter a unidade em Volta Redonda, que deve ser inaugurada no ano que vem. Estamos consternados e solidários à família e amigos nesse momento de dor da despedida. Ele deixou um grande legado, tanto no sindicato quanto na sua trajetória empresarial”, afirmou o presidente do Sicomércio-VR, Levi de Freitas.

“O Toninho sempre foi muito atuante nas entidades pelas quais passou, presidiu ou foi diretor. Sempre buscou contribuir com ideias, defender os interesses da classe lojista, se tornando também um importante conselheiro, sempre com ideias e informações atuais. Estamos muito tristes com a perda não só de um amigo como de um líder nato do nosso setor. Os nossos sinceros sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele”, afirmou o presidente da CDL-VR, Giovane Freitas Ferreira.

Foto: Arquivo pessoal