Mais de 30 aves são resgatadas em situação de maus-tratos no bairro São Luiz

Nesta segunda-feira (dia 17), uma equipe da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Barra Mansa, com apoio da Polícia Militar, resgatou aproximadamente 35 aves, entre galos, galinhas e pintinhos, que estavam em condições de maus-tratos, em uma residência no bairro São Luiz. Além de animais com lesões no corpo – como ferimentos nas asas e no peito –, o local também apresentava material utilizado em rinhas de galo, como biqueiras e capas protetoras para os pés. Uma briga entre animais chegou a ser flagrada durante a operação.

De acordo com o secretário da Pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, o proprietário foi notificado por maus-tratos aos animais e encaminhado para as devidas providências legais, na 90ª DP.

– A situação que verificamos se enquadra na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605/1998). É considerado crime submeter animais a maus-tratos, como rinhas ou combates, e são previstas sanções penais e administrativas em situações como essa que encontramos – destacou Beleza.

As aves foram entregues a um fiel depositário, ou seja, uma pessoa legalmente responsável pelo bem-estar dos animais até o fim do processo.

Fotos: divulgação