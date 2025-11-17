Jovem suspeito de tentar estuprar a própria prima é preso em Resende; ele ainda teria ameaçado a vítima com uma faca

Por
FOLHA DO ACO
-

A Polícia Militar prendeu, na manhã de domingo (dia 16), um jovem de 23 anos suspeito de tentativa de estupro contra a própria prima, de 18 anos, no bairro Paraíso, em Resende. O caso mobilizou equipes do 37º BPM após uma denúncia de possível importunação sexual em uma residência da região.

Segundo o registro policial, os agentes foram acionados por volta das 8h. No local, a vítima relatou que o primo teria sentado ao seu lado, tentado beijá-la e passado as mãos em suas pernas. Ela afirmou ainda que, após recusar as investidas, o suspeito deixou a casa e retornou alterado, momento em que teria pegado uma faca, fazendo com que ela se sentisse ameaçada. Os policiais constataram que o jovem apresentava um ferimento na mão, supostamente causado pela própria arma.

A jovem e o suspeito foram levados para a 89ª DP. Em depoimento complementar, a vítima acrescentou que o primo voltou embriagado, aproximou-se do sofá onde ela dormia e encostou a faca em seu pescoço. Ela contou que conseguiu empurrá-lo, instante em que o ferimento na mão dele teria ocorrido. A mulher foi encaminhada para atendimento médico e o suspeito também recebeu cuidados hospitalares.

O homem foi autuado por tentativa de estupro e permaneceu preso. Ele será apresentado na Cadeia Pública de Volta Redonda para audiência de custódia.

