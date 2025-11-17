Previsão de tempestade com ventos de até 100 km/h coloca Sul Fluminense em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta segunda-feira (dia 17), um aviso de perigo para tempestades que atingem diversas regiões do país e incluem municípios do Sul Fluminense. O alerta vale até às 10h desta terça-feira (dia 18) e prevê chuva intensa – entre 50 e 100 mm por dia -, ventos que podem chegar a 100 km/h e possível queda de granizo.

Entre as cidades da região que devem se preparar para a possibilidade de mau tempo estão Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí, Pinheiral, Resende, Porto Real, Quatis, Itatiaia, Paraty, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Três Rios e Engenheiro Paulo de Frontin, entre outras listadas no alerta oficial. As condições elevam o risco de queda de árvores, danos à rede elétrica, alagamentos e prejuízos em plantações.

A Defesa Civil orienta que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a estruturas metálicas ou placas de publicidade e, sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de emergência, os contatos são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).