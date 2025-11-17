PRF promove ação educativa sobre segurança no trânsito em empresa de Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal realizou, nesta segunda-feira (dia 17), uma ação educativa para reforçar a segurança no trânsito entre colaboradores da empresa PAM Saint Gobain, em Barra Mansa. A iniciativa fez parte da SIPAT 2025 e reuniu cerca de 60 participantes de forma presencial, além de outros 40 que acompanharam a palestra remotamente.

Durante a atividade, agentes da equipe GETRAN 7/RJ apresentaram dados atualizados sobre sinistros e mortes no trânsito brasileiro, destacando que mais de 30 mil pessoas perdem a vida anualmente em acidentes no país. O conteúdo também abordou fatores de risco que aumentam a sinistralidade, como excesso de velocidade, consumo de álcool, uso do celular ao volante, ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança.

Segundo a PRF, a ação teve como principal objetivo incentivar a conscientização coletiva sobre a vulnerabilidade de todos os usuários das vias, reforçando que a mudança de comportamento é fundamental para reduzir acidentes. A corporação afirma que tem ampliado as iniciativas educativas por considerá-las ferramentas essenciais para um trânsito mais seguro.

Foto: Divulgação/PRF