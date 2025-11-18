Criança de 2 anos morre após passar mal em creche, em Barra do Piraí; Prefeitura decreta luto oficial

Uma menina de apenas 2 anos morreu na manhã desta terça-feira (dia 18) após passar mal no Jardim de Infância Ismael, no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí. A criança foi socorrida pelos pais e levada desfalecida ao Hospital e Maternidade Maria de Nazaré, onde chegou com baixa reatividade. A menina sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada, mas não resistiu.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Três Poços, em Volta Redonda, onde passou por exames. Segundo a Polícia Civil, após laudo pericial, foi constatado que o óbito ocorreu em função de uma hemorragia intracraniana causada pela evolução de um processo mórbido. O aneurisma cerebral é condição rara em crianças, mas não impossível. Não foram identificados sinais de violência.

A prefeita Katia Miki (Solidariedade) esteve no hospital ainda pela manhã e afirmou que a prefeitura já abriu uma apuração interna para apurar o caso. Em nota enviada à Folha do Aço, a Prefeitura de Barra do Piraí lamentou “com profundo pesar” a morte da estudante. “O município já solicitou às autoridades competentes todos os esclarecimentos necessários, determinou a abertura de apuração interna e aguarda a constatação dos fatos. Neste momento de imensa tristeza, o governo municipal está prestando todo o apoio e acompanhamento necessários aos familiares”, diz o comunicado. O município decretou luto oficial pelo falecimento da criança.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.