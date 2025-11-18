Polícias Civil e Militar prendem dois suspeitos de tráfico na Vila Delgado, em Barra Mansa

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens, de 44 e 28 anos, flagrados com drogas na comunidade Vila Delgado, em Barra Mansa, no início da noite desta terça-feira (dia 18). A ação ocorreu por volta das 18h, quando equipes da 90ª Delegacia de Polícia e do 28º BPM, incluindo o GAT-2 e o Serviço Reservado, realizaram um cerco tático na região, considerada área de influência do tráfico.

Segundo a investigação, os suspeitos já tinham passagens por tráfico de drogas e o mais jovem estava monitorado por tornozeleira eletrônica. Os agentes encontraram com a dupla 122 pinos de cocaína, 62 pedras de crack, sete sacolés de cocaína, uma tira de maconha, três celulares e R$ 457 em dinheiro.

Os dois foram levados para a 90ª DP, onde foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, conforme os Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Após os procedimentos de praxe, serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A polícia reforça que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952, com garantia de sigilo.

Foto: Divulgação/Polícia Militar