Barra Mansa: Guarda Ambiental resgata filhote de tucano no bairro Getúlio Vargas

A Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, através da Guarda Ambiental, realizou, na manhã desta quarta-feira (dia 19), o resgate de um filhote de tucano (família Ramphastidae). O animal havia caído de um ninho na Escola Municipal Jayme Oscar, localizada na Rua Curitiba, no bairro Getúlio Vargas.

O tucano, ainda muito jovem, foi encaminhado ao Zoológico Municipal de Volta Redonda, onde receberá os cuidados necessários para sua recuperação. “Filhotes de aves silvestres precisam de cuidados especiais. Por isso, não devem ser alimentados ou manuseados, pois isso pode prejudicar o animal. O ideal é chamar imediatamente os órgãos responsáveis”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana.

Solicitações de resgate podem ser feitas pelo telefone (24) 2106-3406. O Corpo de Bombeiros também pode ser acionado – número 193.

Foto: Divulgação