Resende: Encontro Regional reúne supervisores operacionais da PRF para fortalecer atuação e aprimorar serviços

O Hotel Castel Plaza, em Resende, sediou entre os dias 16 e 19 de novembro o Encontro Regional de Supervisores Operacionais da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro. Participaram representantes das oito delegacias da PRF no estado, além do Núcleo de Operações Especiais (NOE). A programação contou com a presença do superintendente regional da corporação, inspetor Vitor Almada, do chefe da Seção Operacional, inspetor Orlando, e do chefe substituto da área, inspetor Peixoto.

Ao longo dos quatro dias, os supervisores acompanharam palestras sobre liderança, gestão operacional, gerenciamento de crises e cuidados com a saúde física e mental. Também foram realizadas oficinas práticas com simulações de casos reais, além de mesas-redondas destinadas ao debate de desafios locais e à busca de soluções viáveis para melhorar a rotina operacional.

O encontro proporcionou ainda a troca de experiências entre os supervisores, reforçando estratégias conjuntas para aprimorar o atendimento ao público. De acordo com a organização, o objetivo central da iniciativa é fortalecer o trabalho da PRF no estado e garantir serviços cada vez mais eficientes e de excelência à sociedade.

Foto: Divulgação/PRF