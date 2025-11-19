Mulher é resgatada de cárcere privado em Barra Mansa; caso envolve violência extrema

Uma mulher de 36 anos foi resgatada pela Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida após ser mantida em cárcere privado por seu companheiro, de 40 anos, por vários dias em Barra Mansa. A ocorrência, registrada nesta quarta-feira (dia 19), teve início após uma denúncia recebida no dia anterior, indicando que a vítima estaria privada de liberdade dentro da própria residência, no bairro São Sebastião.

Segundo a Polícia Militar, o cerco tático foi montado ainda na manhã desta quarta-feira, e a vítima foi encontrada por volta das 9h30, em estado de desnutrição, desidratação e com lesões graves, inclusive na região íntima. Ela relatou que vinha sendo submetida a sucessivas agressões, incluindo espancamentos com pedaço de madeira, chutes, socos e puxões de cabelo.

A vítima também contou ter sido forçada a beijar a foto de um homem que o agressor acreditava ser seu amante, sendo subsequentemente agredida. A situação incluía privação de alimentos por mais de três dias, controle no fornecimento de água, vigilância constante inclusive no banheiro e imobilização diária com amarrações de mãos e pés. Seu telefone foi destruído para impedir qualquer pedido de ajuda.

As agressões eram frequentemente presenciadas pela filha do casal, de nove anos, que não sofria agressões físicas, mas testemunhava a violência contra a mãe. Ao ser resgatada, a vítima apresentava lesões por todo o corpo, com destaque para uma lesão grave na região vaginal, além de sinais evidentes de desidratação e fraqueza extrema.

Ambas foram levadas ao Hospital da Mulher, onde receberam atendimento médico, e depois encaminhadas à Unidade de Polícia Judiciária. O caso segue em andamento na 90ª DP, que deve investigar todos os detalhes das denúncias e as circunstâncias da violência. O suspeito não foi localizado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar