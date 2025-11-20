ADR Sul Fluminense conquista 2º lugar no Prêmio Bicicleta Brasil 2025 com projeto de cicloturismo

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Sul Fluminense foi premiada pelo Ministério das Cidades com o 2º lugar no Prêmio Bicicleta Brasil 2025, na categoria Sociedade Civil Organizada. O resultado foi divulgado durante a COP30 e destacou o projeto O Circuito, iniciativa que promove o cicloturismo no Sul Fluminense.

O prêmio, organizado pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, recebeu 434 propostas habilitadas em todo o país, quase seis vezes mais do que em 2024. A Região Sudeste liderou em número de projetos aprovados, com 43,32% do total; só o estado do Rio de Janeiro teve 43 iniciativas reconhecidas. Todas receberam o Selo Bicicleta Brasil, que certifica boas práticas de mobilidade, saúde, lazer e inclusão social.

Com nota 8,46, O Circuito garantiu lugar no pódio nacional, ficando atrás apenas do Bicicletário Modelo, de São Paulo. A iniciativa da ADR se destacou por transformar o cicloturismo em um vetor de desenvolvimento regional, conectando roteiros turísticos à história, à natureza e às práticas de mobilidade ativa.

O presidente da ADR Sul Fluminense, Péricles Aguiar, comemorou a conquista e agradeceu os parceiros. “É um excelente trabalho do Eixo Turismo. Agradecemos todos os voluntários, patrocinadores, prefeituras parceiras e especialmente o Sebrae-RJ. A ADR está muito orgulhosa desse prêmio para nossa região.”

A diretora do Eixo Turismo da ADR, Mariane Vilela, eleita para o biênio 2025-2027, ressaltou que a premiação reforça a importância das parcerias e valida o trabalho desenvolvido. “O Circuito nasceu do desejo de unir turismo e ciclismo no Sul Fluminense, criando uma rota segura, organizada e georreferenciada. Foi um trabalho construído aos poucos, com muito esforço e apoio de parceiros, instituições e ciclistas que acreditaram no potencial da região.”

Para a diretora de Turismo da ADR, conquistar o segundo lugar no Prêmio Bicicleta Brasil é uma validação nacional, um selo de qualidade desse importante e bonito trabalho. “A premiação mostra o enorme potencial turístico do Sul Fluminense e, com essa visibilidade em todo o país, a região – Vale do Café e Agulhas Negras – tende a se desenvolver ainda mais, gerando emprego, renda e fortalecendo o turismo. Estamos muito felizes e orgulhosos”, comemorou.

Para a ADR, o reconhecimento reafirma o compromisso de promover o desenvolvimento econômico e social por meio do cicloturismo. A grande adesão de ciclistas e o envolvimento das cidades do Vale do Café e de Agulhas Negras consolidam o Sul Fluminense como referência em turismo de aventura e mobilidade sustentável.