Sesc encerra biênio do Sonora Brasil em Paraty com celebração à diversidade musical

A diversidade e a riqueza de diferentes estilos, tendências e ritmos da música regional brasileira subirão ao palco, em Paraty (RJ), entre os dias 26 e 30 de novembro, quando o Sesc celebra o encerramento do Sonora Brasil. O projeto, que circula pelo país com programações musicais de temáticas relacionadas à cultura brasileira, fecha o biênio 2024-2025 com a apresentação de cinco duplas participantes dessa edição. O evento também marca o lançamento da série documental ‘Encontros, Tempos e Territórios’ no SescTV e na plataforma Sesc Digital. Gravada em paralelo à circulação dos shows, a produção conta um pouco da trajetória de cada artista e suas influências.

“O Sonora Brasil reuniu artistas que traduzem a incrível riqueza das diferentes regiões e tradições brasileira e abriu espaço para valorizar a pluralidade cultural do país. O público poderá assistir, em cinco dias, a expressões que muitas vezes sobrevivem apenas em comunidades tradicionais. Encontros como este fortalecem a memória do país e, ao mostrar a nossa diversidade, o Sesc estimula o diálogo entre tradição e contemporaneidade, que é um dos grandes diferenciais da cultura do Brasil”, comemora Leonardo Minervini, gerente interino de Cultura do Departamento Nacional do Sesc.

A celebração de encerramento do projeto acontece no Sesc Caborê, unidade do Polo Sociocultural Sesc Paraty localizada em uma ampla área verde. O palco especialmente montado para o evento receberá duplas dos estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Pará. O repertório vai do coco de umbigada, a guitarra paraense à música quilombola afro-brasileira. Entre os participantes, dois artistas reconhecidos como patrimônios vivos da cultura brasileira: Mãe Beth de Oxum, mestra da cultura popular em Pernambuco, e o multiinstrumentista paraense Manoel Cordeiro.

Espetáculos

A abertura do evento acontece dia 26, com três grandes nomes da música pernambucana: Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino. O espetáculo reúne a força da ancestralidade de Mãe Beth, ao ritmo centenário do Coco de umbigada, com a voz de Surama Ramos, que transita entre o lírico e o popular, e Henrique Albino, referência da nova geração de maestros e arranjadores nordestinos.

No dia 27, a riqueza da música de tradição quilombola de Santa Catarina misturada a arranjos contemporâneos vai embalar o público. Comandado pelo guardião da memória do Catumbi de Itapocu Seu Risca e a premiada pesquisadora e cantora Ana Paula da Silva, o show traz ritmos de tambor, cantos de louvação e coreografias rituais que nasceram em comunidades negras do Vale do Itajaí e do litoral catarinense.

No dia 28, o artista mineiro Mestre Negoativo apresenta a cadência da música de matriz africana-mineira, transformando batidas de tambores, ritmos de capoeira e poesia em espetáculo. Neste dia, será exibido o episódio da série ‘Encontros, Tempos e Territórios’ que contempla a história de Negoativo e de Douglas Din, seu parceiro na circulação do Sonora Brasil.

A dupla Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro, de Mato Grosso do Sul, comandam o show de sábado (29). A música do cerrado, com guarânias e chamamés, se mistura à MPB e a polca paraguaia, com letras e arranjos que retratam o cotidiano pantaneiro e a alma do povo da fronteira.

O encerramento da 27ª edição do Sonora Brasil, no domingo (30), será com os artistas paraenses Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, que mostrarão a fusão de ritmos regionais como guitarrada, lambada, carimbó e música eletrônica e pop. Haverá também a apresentação da banda Mundiá, de Paraty, com a estreia do show Meu Bem De Belém, produzido por Manoel Cordeiro. O espetáculo tem o carimbó como referência ancestral e se desdobra em vários ritmos latinos com fortes referências do Norte do Brasil, como zouk, cumbia e guitarrada.

Além dos shows, durante a mostra haverá rodas de conversa e oficinas que celebram a criatividade musical brasileira.

Série documental

A série “Sonora Brasil: Encontros, Tempos e Territórios” foi gravada durante o ano de 2024, em paralelo à circulação do projeto, e conta um pouco da trajetória de cada um dos artistas e o que eles levaram para o palco do Sonora. A nova temporada tem ao todo 10 episódios, com estreia semanal, às quartas-feiras, às 21h, no SescTV.

O SescTV já produziu 20 documentários sobre o projeto, disponibilizados no site do canal. Em 2024, foi lançada a série documental Líricas Femininas, tema da 22ª edição do Sonora Brasil. A obra ganhou o prêmio da rede de Televisoras Públicas e Culturais da América Latina (RedTAL) de melhor conteúdo musical.

Sonora Brasil

Promovido pelo Sesc com objetivo de apresentar programações musicais com temáticas relacionadas à cultura brasileira, o Sonora Brasil trabalhou o biênio 2024-2025 com o tema “Encontros, tempos e territórios”. No total, o projeto realizará mais de 330 apresentações ao longo deste biênio, alcançando apenas em 2024 um público estimado em 25,5 mil espectadores, em todas as regiões do país.

A reunião de artistas de diferentes gerações e regiões resultaram em shows inéditos, que misturaram ritmos e vivências, mostrando a relação entre tempos históricos e territórios nas criações artísticas de diferentes movimentos da música popular brasileira. Quatro participantes da circulação são patrimônios culturais vivos reconhecidos: Mãe Beth de Oxum (PE), Chau do Pife (AL), Mestre Manoel Cordeiro (PA) e Mestre Zeca da Rabeca (PR).

Programação da 27º Sonora Brasil – Paraty

Gratuito

26 a 30 de novembro

Local: Sesc Caborê – Polo Sociocultural Sesc Paraty

26/11

14h – Oficina com Ana Paula da Silva (parceria Vozes da Memória – Sesc Santa Rita)

18h – Lançamento da Série Documental e exibição de episódio Mãe Beth de Oxum & Surama Ramos e Henrique Albino (PE)

19h – Apresentação musical: Mãe Beth de Oxum & Surama Ramos e Henrique Albino (PE)

27/11

17h – Roda de conversa sobre Música, Memória e Registro com participação de:

Sidênia Freire Pereira (Coordenadora de Programação do Sesc TV)

Mãe Beth de Oxum (Patrimônio Vivo de Pernambuco)

Pedro Franke (Ibram | Paraty)

Mediação: Carol Araújo (Analista de Memória Social e Patrimônio Cultural do Sesc Departamento Nacional)

18h – Exibição de episódio Seu Risca & Ana Paula da Silva (SC)

19h – Apresentação musical: Seu Risca & Ana Paula da Silva (SC)

28/11

18h – Exibição de episódio Mestre Negoativo & Douglas Din (MG)

19h – Apresentação musical Mestre Negoativo (MG)

29/11

10h – Roda de conversa Territórios Sonoros Compartilhados – enfatizando a conexão entre os artistas Manoel Cordeiro e Rodrigo Braga (representando a banda Mundiá) e seus territórios musicais. Mediação: Renata Monnerat

18h- Exibição de episódio Geraldo Espíndola & Marcelo Loureiro (MS)

19h- Apresentação musical Geraldo Espíndola & Marcelo Loureiro (MS)

30/11

16h – Exibição de episódio Manoel Cordeiro & Felipe Cordeiro (PA)

17h – Apresentação musical Manoel Cordeiro & Felipe Cordeiro (PA)

18h30 – Apresentação musical: Mundiá (Paraty): Meu Bem de Belém, com participação de Manoel Cordeiro (PA)

Serviço da série

Sonora Brasil – Encontros, Tempos e Territórios

Direção: Gabriela Barreto e Tobias Rodil

Estreia: quarta, 26/11, às 21h

Episódio: Alagoas

Duração: 27 min

Para sintonizar o SescTV, consulte sua operadora ou assista online em sesctv.org.br/noar

Sob demanda

Episódios disponíveis em sesctv.org.br/sonorabrasil

Baixe o app Sesc Digital, disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store.

Foto: Divulgação