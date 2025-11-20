Mulher denuncia agressões e companheiro acaba preso por violência doméstica em Barra Mansa

Um homem de 48 anos foi preso na noite de quarta-feira (dia 19) acusado de agredir a companheira, de 44 anos, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia de que a mulher estava sendo espancada dentro de casa. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima machucada. Ela contou que havia sido agredida e disse que queria denunciar o companheiro.

Os agentes ouviram os dois separadamente e, diante das confirmações, levaram todos para a delegacia. A mulher foi atendida por profissionais de saúde e encaminhada ao IML para exame de corpo de delito.

O suspeito acabou autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, crimes previstos na Lei Maria da Penha.