Adolescente ameaça matar a mãe, joga pedra nela e acaba apreendido em Piraí

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia, na tarde de quarta-feira (dia 19), no bairro Rosa Machado, em Piraí, após ameaçar a mãe de morte e arremessar uma pedra contra a própria mãe, de 41 anos. As agressões ocorreram pela manhã e foram presenciadas pelos dois irmãos mais novos e pelo padrasto, de 39 anos.

“Quando a mãe e o padrasto chegaram para registrar o caso, ambos estavam muito abalados. As declarações que deram foram alarmantes e mostravam uma escalada de violência. O adolescente estaria descontrolado e teria agredido o irmão menor. Ao pedir que ele parasse, a mãe foi xingada e ameaçada. O rapaz afirmou que “ela morreria de câncer, como outros da família”, e disse que seria capaz de matá-la. Em seguida, retirou uma pedra do bolso e a arremessou contra a mãe, que conseguiu se abaixar em tempo e não foi atingida”, relatou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP em Piraí.

De acordo com a mulher, o vício do adolescente em álcool e cocaína agrava o comportamento violento do adolescente que, desde 2024, acumula diversos registros por injúria, ameaça, furto à residência e lesão corporal contra ela, os irmãos e até o padrasto.

“A forma como ele atacou a própria mãe demonstra um comportamento explosivo e perigoso. O histórico desse adolescente é grave e mostra que a família vivia sob constante risco. A violência era recorrente e vinha aumentando. Essa mãe só não foi ferida dessa vez porque conseguiu se desviar da pedra”, destacou o delegado Antonio Furtado.

Após a denúncia da mãe e do padrasto, uma equipe de policiais foi até a residência da família e fez a apreensão do adolescente pelos atos de injúria, ameaça e lesão corporal tentada. O adolescente deve ser transferido ainda nesta quinta-feira (dia 20) para o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e ficará à disposição da Justiça. Em caso de decisão do plantão judiciário, o menor infrator pode permanecer até três anos internado, conforme a legislação.

“Eu vi que toda a família era agredida, estava em perigo e que o adolescente não podia permanecer solto. A apreensão foi necessária para evitar uma tragédia. A violência doméstica em Piraí tem sido recorrente nas últimas três semanas, mas estamos retirando de casa aqueles que colocam suas famílias em risco. Com as prisões e esta apreensão buscamos desestimular novos casos. Cada denúncia é importante, e faremos tudo ao nosso alcance para garantir a segurança das mulheres e a paz nos lares de Piraí”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

