Confusão em posto: suspeito é detido por funcionários e motorista de app após tentar furtar estabelecimento em BM

Um homem de 23 anos foi detido na manhã deste domingo (dia 23) após tentar furtar um estabelecimento comercial localizado na Via Sérgio Braga, no bairro Barbará, em Barra Mansa. A ocorrência foi registrada entre 5h e 7h40 e envolveu a atuação de funcionários do local e um motorista de aplicativo, que imobilizaram o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Segundo o registro policial, o homem foi encontrado com um corte no supercílio direito, sangrando pelo rosto e ouvido. Ele relatou aos agentes que teria sido agredido pelas testemunhas que o contiveram. Durante a ação, o suspeito danificou a porta do banheiro do posto de combustíveis.

A PM apreendeu R$ 207 em espécie e um celular funcional da loja. O acusado foi levado à 90ª DP e, em seguida, conduzido à UPA do Centro de Barra Mansa para receber atendimento médico.

A autoridade policial classificou o caso como tentativa de furto simples. Por esse motivo, o suspeito não permaneceu preso e responderá ao inquérito em liberdade.

Foto: Divulgação/Polícia Militar