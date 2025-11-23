Motorista alcoolizado bate em carro estacionado e acaba preso em Rio Claro

Um motorista de 44 anos foi preso na madrugada deste domingo (dia 23) após colidir com um carro estacionado na Rua Vereador Guilherme Soares de Araújo, no distrito de Lídice, em Rio Claro.

A proprietária do veículo atingido, uma mulher de 56 anos, acionou a Polícia Militar e relatou que populares apontaram o suspeito como o responsável pelo acidente. O carro dela, um Gol cinza, estava parado quando foi atingido.

Durante patrulhamento, policiais encontraram o homem a cerca de três quilômetros do local, conduzindo um Gol branco. Ele admitiu ter provocado o acidente e apresentava sinais claros de embriaguez, segundo a PM.

O suspeito foi levado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), em Três Poços, onde o exame confirmou o consumo de álcool. De volta à 168ª DP, ele foi autuado por embriaguez ao volante, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O homem ficou preso até o pagamento de fiança no valor de R$ 1.520.