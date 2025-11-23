Homem é agredido por quatro suspeitos em bar de Barra Mansa; vítima não quis registrar queixa

Um homem de 52 anos foi agredido por quatro indivíduos na noite de sábado (dia 22), em um bar localizado na Estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h.

Segundo informações da PM, a vítima bebia em um bar quando foi cercada e espancada pelos suspeitos. Testemunhas no local se recusaram a relatar o ocorrido aos policiais. O Samu já havia levado o homem à Santa Casa de Misericórdia quando a viatura chegou.

No hospital, ele relatou ter sido atacado por estar trabalhando como pedreiro na casa de um policial, o que teria motivado a acusação – por parte dos agressores – de que estaria repassando informações ao tráfico. A vítima afirmou conhecer os autores, mas declarou que não deseja representar criminalmente contra eles.

O homem permanece internado para exames, com lesões no rosto e pelo corpo, porém sem risco de vida. A ocorrência foi registrada na 90ª DP, mesmo sem a manifestação da vítima pela continuidade da ação criminal, como determina o procedimento policial.