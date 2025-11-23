Família fica ferida após carro em alta velocidade atingir veículo parado em VR; motorista é preso por embriaguez

Um acidente de trânsito deixou três pessoas da mesma família feridas na madrugada deste domingo (dia 23) na Avenida Bahia, no Belmonte, em Volta Redonda. A ocorrência envolveu um carro que seguia em alta velocidade e colidiu na traseira de um veículo que estava parado e com a seta acionada.

Segundo a Polícia Militar, a família – um homem de 24 anos, uma mulher de 32 e uma criança de 3 anos – estava em um Honda Civic quando o automóvel foi atingido por um GM Classic desgovernado. A mulher e a criança ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu ao Hospital São João Batista, onde passaram por atendimento e foram liberadas.

A princípio, uma mulher de 46 anos assumiu ter dirigido o GM Classic e apresentou CNH vencida. Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda aplicaram multas por dirigir com documento vencido, sob influência de álcool e com o veículo irregular, que foi removido para o pátio municipal.

No entanto, na delegacia, o caso tomou outro rumo. O companheiro da mulher, de 39 anos, confessou que a havia induzido a assumir a direção para livrá-lo da prisão. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,38 mg/L – valor que configura crime de trânsito. O homem, que possui antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e lesão corporal na direção, foi autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, sem direito a fiança, e permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Civil da 93ª DP segue com os procedimentos do caso.

