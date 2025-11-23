Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para bolsistas estagiários em odontologia

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), abriu na última terça-feira (dia 18) as inscrições para o processo seletivo visando a contratação de bolsistas estagiários em odontologia para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O formulário está disponível no site oficial da prefeitura (voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico), e os interessados podem se inscrever até 1º de dezembro. Os candidatos com dificuldade de acesso à internet poderão se inscrever presencialmente em uma das duas subprefeituras do município, localizadas no Retiro e Santo Agostinho.

Quanto à documentação informada pelo candidato, ela deverá ser entregue diretamente pelo postulante a uma das vagas – ou por terceiros – até 2 de dezembro, das 9h às 16h, na sede Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), que fica no Colégio Getúlio Vargas (Rua 154, nº 783, Laranjal). Não serão aceitos documentos enviados eletronicamente ou via Correios.

Critérios para inscrição

De acordo com o edital, podem se inscrever os estudantes matriculados que tenham sido aprovados no sexto período e estejam cursando do sétimo ao nono períodos de Odontologia nas instituições de ensino superior conveniadas com a Prefeitura de Volta Redonda. O concurso oferece um total de 12 vagas, sendo nove para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência (PCD) e duas para pessoas que se declararem negras.

A prova objetiva, de caráter classificatório, será realizada em 10 de dezembro, às 14h, no campus Três Poços do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), com duração de duas horas. Serão 30 questões objetivas no total, valendo um ponto cada, e as questões vão abranger as disciplinas de Cirurgia Oral, Endodontia, Odontopediatria, Dentística, Patologia Bucal, SUS/Coletiva e Ética e Odontologia Legal.

Ainda segundo o edital, o candidato deverá chegar uma hora antes do início da prova portando documento oficial com foto, e só poderão ser utilizadas canetas esferográficas nas cores azul ou preta.

Convocação

Serão convocados para o estágio os candidatos aprovados conforme a ordem de classificação e critérios previstos para cotas, sendo que a convocação será feita pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração (SMA), por meio do site oficial da prefeitura.

O bolsista estagiário será admitido mediante contrato de complementação educacional, sem vínculo empregatício com o município durante o período efetivo de estágio. Quanto à carga horária semanal, ela será de 20 horas, com bolsa de R$ 1.366,20 e acrescida do auxílio transporte no valor de R$ 151,80.

Sobre as atividades, os aprovados no processo seletivo irão executar ações de atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e UBSFs do município; realizar tratamento odontológico, além de extrações e pequenas cirurgias em hospitais municipais; participarão de práticas educativas junto às comunidades; e integrarão equipe para atendimento às necessidades da população.

Caso o bolsista conclua o curso durante o estágio, ele terá seu contrato encerrado. O processo seletivo contará, ainda, com cadastro de reserva para novas vagas que surgirem, e sua validade é de seis meses, prorrogável por igual período.

