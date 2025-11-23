Sine de Barra do Piraí divulga vagas da semana e realiza processo seletivo com mais de 80 oportunidades

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Barra do Piraí, da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, vai iniciar a semana com novas oportunidades para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. As vagas são para contratação imediata e estão disponíveis entre os dias 24 e 28 de novembro.

As oportunidades desta semana são para os cargos de Vendedor Externo; Cozinheiro; Magarefe; Ajudante de loja; Técnico em Segurança do Trabalho; Peixeira; Recepcionista; Repositor (loja); Auxiliar de pizzaiolo; Cumim; Ajudante de cozinha; e Auxiliar de serviços gerais.

Os interessados devem comparecer ao posto do Sine das 08h30 às 14h, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência e Currículo. O SINE fica na Travessa Assumpção, nº 45, Centro (ao lado da Prefeitura).

Processo Seletivo

Além das vagas regulares da semana, o Sine também realiza nesta terça-feira (25), às 8h30, um processo seletivo especial para a nova empresa que está chegando ao município. Ao todo, serão disponibilizadas mais de 80 vagas para diversos cargos, incluindo administrador, técnico em eletrotécnica, motorista, almoxarife, eletricista, motoboy, assistente administrativo, mecânico, entre outros.

Para participar, é obrigatório apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência, currículo e caneta.

O processo seletivo será feito no Royal Sport Club, localizado na rua Angélica, n° 1, Nossa Senhora Santana.