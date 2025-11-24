Ação da PM resulta na detenção de dois suspeitos por tráfico na Vila Independência, em Barra Mansa

Uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 2ª Companhia da Polícia Militar resultou na detenção de dois suspeitos por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (dia 24), na Vila Independência, em Barra Mansa. A ocorrência teve início por volta das 14h.

Segundo as primeiras informações, os agentes identificaram atividade relacionada ao tráfico na comunidade e realizaram a abordagem dos dois envolvidos. Com eles, foi apreendido material entorpecente, que ainda está sendo contabilizado pela equipe.

Os suspeitos foram levados para a 90ª DP, onde o caso está sendo apresentado à autoridade policial de plantão. A PM ainda não divulgou detalhes sobre a quantidade e o tipo de drogas apreendidas.

A ocorrência segue em andamento.

Foto: Divulgação/Polícia Militar