VR: Operação no Santo Agostinho detém três suspeitos de tráfico e apreende grande quantidade de drogas

Uma ação conjunta do Serviço Reservado da Polícia Militar e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia resultou na detenção de três suspeitos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (dia 24), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A ocorrência teve início por volta das 18h50.

De acordo com as primeiras informações, os policiais identificaram movimentação típica de venda de entorpecentes e realizaram a abordagem. Além dos três detidos, uma testemunha também foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

Com o grupo, os agentes apreenderam certa quantidade de drogas, que ainda está sendo contabilizada. O material será apresentado na 93ª DP, onde a ocorrência está sendo formalizada pela autoridade policial de plantão.

Foto: Divulgação/Polícia Militar