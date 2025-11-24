Pavimentação, iluminação e segurança: Sindicato dos Metalúrgicos conquista melhorias na Fábrica de Cal da CSN

Atendendo a solicitação da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a Prefeitura de Volta Redonda realizou a pavimentação asfáltica nas proximidades da Fábrica de Cal da CSN, no bairro Siderville . Além da obra, será refeita a iluminação pública no acesso à fábrica e instalada uma câmera de segurança no trajeto, medidas que, segundo o Sindmetal, visam garantir mais segurança e qualidade de vida para trabalhadores.

Além disso, o governo municipal vai ampliar a parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos, com atendimento das cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para aposentados, trabalhadores e associados do sindicato, criação de cursos para mulheres jovens metalúrgicos; além de implantação de creche junto com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

A entidade já cedeu o espaço para implantação da nova sede do projeto Laço Azul da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que oferece cuidado especializado a crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento, no bairro Retiro, e também fez a cessão do caminhão para o projeto itinerante Barbeiro e Cabeleireiro da Cidadania, que faz corte de cabelo gratuito para a população.

O vice-presidente do Sindicato, Maurício Faustino, reforçou os agradecimentos ao prefeito Neto e ao deputado estadual Munir. “O asfaltamento no entorno da Fábrica de Cal, o reforço na iluminação e a instalação da câmera vão tornar o lugar muito mais seguro, principalmente para os trabalhadores do período da noite”, destacou.

O presidente da entidade, Odair Mariano, ressaltou que um sindicato forte significa um trabalhador forte. “Fortalecendo a comunidade, fortalecemos também o trabalhador. Queremos avançar cada vez mais na parceria com a prefeitura, porque todo mundo ganha. Os cursos de capacitação para mulheres e jovens metalúrgicos e a creche podem mudar vidas”, afirmou.