Acidente deixa motociclista em estado grave no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (dia 24) deixou um motociclista, de 44 anos, em estado grave no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h30 para a Rua Washington, mas, quando os agentes chegaram ao local, a cena já havia sido desfeita pelas partes envolvidas.

Segundo informações prestadas aos policiais, um homem de 52 anos relatou que saía de casa com seu veículo quando uma moto, que seguia no sentido contrário e em alta velocidade, colidiu na lateral do carro. O motociclista, de 44 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital São João Batista. Ele não pôde prestar depoimento devido ao estado de saúde, sendo encaminhado diretamente para a sala vermelha.

A PM se dirigiu ao hospital, onde ouviu o motorista do automóvel e conversou com familiares do motociclista. O caso foi registrado na 93ª DP.