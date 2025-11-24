Homem é preso no Açude após acumular dívida de pensão no valor de R$ 31 mil

Um homem de 41 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 24) no bairro Açude, em Volta Redonda, durante o cumprimento de um mandado de prisão por dívida alimentar. A ação ocorreu por volta das 10h30 na Estrada Monte Alegre, onde policiais do 28º BPM prestaram apoio a um oficial de Justiça.

De acordo com a ocorrência, o mandado estava relacionado a uma dívida de pensão acumulada no valor de R$ 31 mil. Ao chegar ao endereço indicado, a equipe localizou o acusado e efetuou a prisão sem registro de resistência.

O homem foi levado para a 93ª DP, onde permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.